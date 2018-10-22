Российские военные прибыли в Пакистан для совместных учений

Военнослужащие из Карачаево-Черкесии прибыли в Пакистан для участия в совместных военных учениях "Дружба-2018". Как сообщает в понедельник пресс-служба армии Пакистана, самолет с ними приземлился на военной базе Нур Хан, расположенной неподалеку от Исламабада утром 22 октября.

"Российский военный контингент прибыл в Пакистан для участия в совместных российско-пакистанских учениях "Дружба-2018, — рассказал руководитель пресс-службы генерал-майор Асиф Гафур. — Эти учения станут третьими по счету. Первые совместные учения прошли в Пакистане в 2016 году, в 2017 году они были проведены в России".

Как уточнили ТАСС в российском посольстве, на учения прибыли более 70 российских военных.

Совместные учения подразделений вооруженных сил РФ и Пакистана "Дружба-2018" пройдут в период с 22 октября по 4 ноября на базе Национального контртеррористического центра Пабби в Пакистане. Военные двух стран будут выполнять задачи на высоте 1,4 тыс. м над уровнем моря. Им предстоит в том числе уничтожить условных боевиков.

Учения "Дружба" проводятся с 2016 года. В 2017 году в них приняли участие более 200 военных. Маневры проводились на Северном Кавказе на высоте до 2,3 тыс. м над уровнем моря.