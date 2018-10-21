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«Донбасс» назвали «головной болью» для Украины
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«Донбасс» назвали «головной болью» для Украины 

News.ru 10 часов назад
Фото: CC BY-SA 4.0/Державна прикордонна служба Украины
Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык заявил, что украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» не сможет изменить соотношение сил в Азовском море. По словам эксперта, Киев приобретет себе очередную «головную боль».
Ченнык отметил, что судно находилось в «непригожем состоянии» еще до раздела Черноморского флота между Россией и Украиной в 1994 году.
«Этот корабль даст Украине больше проблем, чем чего-то полезного, поскольку не только слабовооружённый, но ещё и малоскоростной. Кроме того, любой корабль после капитального ремонта уже не может выдерживать тех нагрузок, которые закладывались в него при спуске со стапелей», — уверен эксперт.
Он уточнил, что желание выставить данный корабль мощным является «банальной демонстрацией силы и надуванием щек». По словам Ченнык, в настоящее время военно-морской флот Украины находится в катастрофическом состоянии, так как не имеет единства сил и средств, а также внятной концепции боевого применения, сообщает RT.
Ранее News.ru писал, что в Азовское море возвращается после ремонтных работ пограничный сторожевой корабль «Донбасс». Судно вооружено двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230, а также пулеметами ДШКМ и ПКМБ. Экипаж состоит из 31 человека.
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