Ещё
Эксперт оценил «мощнейший» корабль ВМС Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил «мощнейший» корабль ВМС Украины 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Державна прикордонна служба України /
Военный эксперт Сергей Ченнык в интервью RT прокомментировал сообщения о том, что в Азовское море вернется украинский сторожевой корабль проекта 205П BG-32 "Донбасс".
По словам военного, судно находилось в "крайне непригожем состоянии" еще до раздела советского черноморского флота в 1994 году. Вернув корабль в Азовское море, ВМС Украины приобретут себе "очередную головную боль", считает Ченнык.
"Наверное, для Украины это очень важно, потому что его уже обозначили как флагман украинского азовского флота, как чуть ли не основную ударную силу. На самом деле он ни на йоту не меняет соотношение сил в регионе", — подчеркнул эксперт.
Как отметил военный, возвращение "слабовооруженного" и "малоскоростного" судна в строй создаст Киеву много проблем.
"Кроме того, любой корабль после капитального ремонта уже не может выдерживать тех нагрузок, которые закладывались в него при спуске со стапелей", — заметил собеседник телеканала.
Желание выдать корабль за одну из "мощнейших" единиц техники свидетельствует о "банальной демонстрации силы и надувании щек" и напоминает "трепыхания", заявил Ченнык.
По мнению эксперта, сегодня ВМС Украины находятся в "катастрофическом" состоянии и не имеют "сил, средств и концепции боевого применения".
"У них нет соответствующего авиационного прикрытия. Поэтому, думаю, самой Украине не стоит вдохновляться тем, что теперь они сильные на Азовском море. Как были слабыми, так и остались", — подытожил Ченнык.
Ранее портал "Тиск" написал, что ремонтные работы на судне закончены и корабль готов вернуться в строй. В публикации украинских СМИ корабль назвали "одной из самых мощных единиц" ВМС страны.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия встала на защиту Белоруссии67
Раскрыты премии красноармейцев за атаку Берлина14
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней
Коалиция США объяснила удар по мечети в Сирии8
Китай взламывает США. Следующей может стать Россия1
Видео
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
00:58
Названо условие наступления Украины на Россию
Украина В мире
01:00
«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу
Статьи Шоу-бизнес
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:47
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение