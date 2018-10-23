Немцы взяли Брестскую крепость ещё в 1939 году

Как немцы взяли штурмом Брестскую крепость ещё в 1939 году

Брестская крепость — синоним мужества и самопожертвования для каждого русского человека. Ее героическая оборона в 1941 году описывается во всех учебниках истории. Но мало кто знает, что военачальник германской армии Гейнц Гудериан штурмовал ее дважды, в том числе с 14 по 17 сентября 1939 года. Две немецкие дивизии под его командованием выступили против небольшого польского гарнизона, защищавшего Брестскую крепость.

Правда о польской обороне

На момент наступления немцев численность войск крепости была невелика. Стараясь предупредить основную угрозу с востока, военное руководство Польши превратило ее в тыловой объект, сделав, по сути, огромной казармой. Там дислоцировались три пехотные дивизии, в которые входили полки из Бялой Подляски, Бреста, Кобрина и Пинска , а также отдельная кавалерийская бригада.

Буквально за неделю до начала осады их перебросили на фронт, а в крепости оставили лишь несколько караульных и маршевых подразделений. По данным из разных источников, там находились от 2500 до 4000 солдат, в распоряжении которых были 36 танков «Рено» , 8 зениток и 18 полевых орудий. Гарнизон отдали под командование генерала Константина Плисовского — кадрового офицера царской армии, которого срочно вернули в строй, отменив его отставку.

Гейнц Гудериан знал о том, что силы неравны, поэтому рассчитывал в одночасье заставить противника капитулировать. Однако храбрые защитники крепости основательно подготовились, благодаря чему на протяжении четырех дней им удавалось сдерживать многочисленные атаки захватчиков. Перед наступлением поляки успели вырыть окопы полного профиля и вкопать в землю танки для обстрелов, заминировали подъезды к замку, оборудовали гнезда для пулеметов.

Штурм Брестской крепости

Штурм начался 14 сентября на рассвете. Намереваясь быстро подавить сопротивление, Гудериан направил к крепости всего один танковый полк и разведывательный батальон. Основные силы были устремлены к Бресту — город с востока и севера будто взяли в бронированные клещи. Фашисты двигались настолько быстро, что проскакивали некоторые мелкие населенные пункты и на ходу разрывали железнодорожные коммуникации.

Тем не менее надежды немецкого генерала не оправдались. Плохо вооруженные разрозненные подразделения сумели отразить нападение, проявив недюжинную смекалку и отвагу. Даже мощная артиллерийская поддержка не помогла фашистам. Уничтожив половину польских танков, вражеская армия все равно была вынуждена отступить под яростным огнем защитников.

Так провалилась первая попытка Гудериана получить контроль над крепостью. Испугавшись надолго увязнуть в осаде, 15 сентября он решил сменить тактику. В качестве подкрепления была вызвана пехота. С самого утра и до позднего вечера Брестская крепость изнемогала под артиллерийским огнем, местами велись ожесточенные рукопашные бои. Тяжелые снаряды разрушили много казарм и стен, однако защитники остались невредимы, укрываясь в казематах. Атака вновь захлебнулась. Упорное сопротивление храбрых польских воинов не сломили ни арт-, ни авианалеты.

16 сентября фашисты начали наступать строго по военной науке, чередуя артиллерийские атаки с пехотными. Защитники крепости обратили немецкий педантизм в свою пользу. Пережидая пушечные обстрелы под толстыми сводами, при появлении на поле боя пехоты они тут же возвращались в окопы.

Чтобы получить перевес в битве, гитлеровцы использовали все доступные способы. Их командиры старались мотивировать солдат идти на приступ сразу после огненного вала артналета, но это плохо работало. Гудериан лично находился в передовых подразделениях, хотя его адъютанта на тот момент уже смертельно ранили. Все усилия немцев были тщетными — они понесли огромные потери, но снова не заняли Брестскую крепость.

Отступление польских солдат

Вечером 16 сентября руководитель обороны Плисовский решил прекратить сопротивление и отступить, пока фашисты не отрезали единственный путь отхода. Ночью солдаты, которые еще могли самостоятельно передвигаться, покинули крепость и пошли на Тересполь. Гарнизон прикрывали саперы и маршевый батальон пехотинцев. Планировалось, что, взорвав мост и заминировав дорогу, они присоединяться к основным силам.

Решение было рациональным и удивительно своевременным. С 14 по 17 сентября 1939 года поляки отбили семь пехотных атак, в ходе которых потеряли более 40% людей. Константин Плисовской получил ранение осколком и остался без связи с командованием. При отступлении защитники крепости не раз натыкались на авангард фашистских подразделений и вступали в многочисленные стычки с патрулями. Дорогу практически полностью перекрыли: еще немного — уходить было бы некуда.

Утром 17 сентября фашисты вошли в цитадель. Они взяли в плен около 1000 солдат и офицеров, оставшихся из-за серьезных ранений. Информации о потерях самих захватчиков не сохранилось. Возможно, их попросту не считали, или же архивы с цифрами уничтожили во время штурма. Составить примерное представление о нанесенном гитлеровцам уроне можно по донесению из одного полка моторизованной дивизии. В нем указывалось, что только 15 сентября были убиты более 130 и ранены около 230 человек из состава.