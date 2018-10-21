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Украина потеряла половину боеприпасов
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Украина потеряла половину боеприпасов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
После взрывов на трех стратегических арсеналах украинская армия потеряла 40 процентов боеприпасов. Во время последнего ЧП в Ичне огонь уничтожил 69 тысяч тонн различного оружия: от патронов к АК до гаубичных снарядов крупного калибра.
В Ичне хранился основной запас 30-миллиметровых снарядов для БМП-2 ВСУ, — более миллиона штук. почти 900 тысяч боеприпасов для минометов, 117 тысяч снарядов для "Града", 700 тысяч ручных гранат и 700 миллионов автоматных патронов.
Начиная с 2015 года, на Украине взорвались шесть складов боеприпасов. На воздух взлетело более 210 тысяч тонн боеприпасов всех видов: от пистолетных патронов до баллистических ракет "Точка-У". За пять лет войны и всевозможных учений ВСУ потратили в три раза меньше — около 70 тысяч тонн боеприпасов, пишет украинское издание "Зеркало недели".
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