Украина потеряла половину боеприпасов

После взрывов на трех стратегических арсеналах украинская армия потеряла 40 процентов боеприпасов. Во время последнего ЧП в Ичне огонь уничтожил 69 тысяч тонн различного оружия: от патронов к АК до гаубичных снарядов крупного калибра.

В Ичне хранился основной запас 30-миллиметровых снарядов для БМП-2 ВСУ, — более миллиона штук. почти 900 тысяч боеприпасов для минометов, 117 тысяч снарядов для "Града", 700 тысяч ручных гранат и 700 миллионов автоматных патронов.

Начиная с 2015 года, на Украине взорвались шесть складов боеприпасов. На воздух взлетело более 210 тысяч тонн боеприпасов всех видов: от пистолетных патронов до баллистических ракет "Точка-У". За пять лет войны и всевозможных учений ВСУ потратили в три раза меньше — около 70 тысяч тонн боеприпасов, пишет украинское издание "Зеркало недели".