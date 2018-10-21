Израиль развертывает танки на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля размещает танковые подразделения на границе с Ливаном . Военные возводят искусственные насыпи над стеной шириной 6−8 метров, отделяющей страны друг от друга.

На каждой насыпи размещается танк или бронетранспортер. По мнению местных жителей, укрепления установлены напротив сторожевых вышек ливанской «Хезболлы» . Однако официальные лица оборонного ведомства Израиля заявили, что никакой связи между позициями боевиков и возведением насыпей нет.

По словам одного из израильских чиновников, целью новых позиций является предоставление Армии обороны лучшего обзора за пределами барьера, сообщает Israel Hayom.

Ранее News.ru сообщал, что истребители ВВС Израиля начали наносить авиаудары по сектору Газа. Поводом послужил ракетный обстрел, которому минувшей ночью подвергся израильский город Беэр-Шева.