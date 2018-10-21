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Россию обвинили в выходе США из ДРСМД
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НАТО возложило вину на Россию за решение США выйти из договора ДРСМД 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Reuters
В НАТО возложили на РФ всю ответственность за решение США выйти из действовавшего 30 лет договора о контроле над ядерным оружием с Россией (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.
В МИД пригрозили ответом на выход США из международных соглашений
Здесь отказались отвечать на вопрос о том, как действия Вашингтона повлияют на безопасность государств и граждан альянса.
«Союзники в НАТО неоднократно высказывали озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году. На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений», — заявили в альянсе.
В субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из договора.
«Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», — заявил он в эфире Fox News.
Ранее комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей заложил основу возможного аннулирования соглашения, одобрив меры, которые позволили Трампу решить, выйдут ли США из него или останутся в договоре. Соответствующие изменения, инициированные республиканцами, были внесены в проект оборонного бюджета на следующий год в четверг.
Они предполагали, что США не будут рассматривать договор как обязательный, пока не убедятся в том, что Россия соблюдает его в полной мере. По мнению президента Plowshares Fund (фонд изучает политику в сфере ядерных вооружений) Джо Сиринсионе, «США оказались в новой гонке ядерных вооружений». А Трамп ясно дал понять: если в мире должно быть ядерное оружие, у США его будет больше всех, писала San Francisco Chronicle.
Один из авторов инициативы, республиканец Майк Галлахер заявлял, что это последняя попытка Вашингтона, «подтолкнуть Россию к соблюдению» соглашения о «холодной войне», которое, как он считает, нарушалось Москвой на протяжении долгого времени.
Договор не позволяет Соединенным Штатам и России размещать любые ракеты средней дальности, однако стороны подозревают друг друга в игнорировании этих ограничений, в то же время Китай договором никак не связан. И хотя в дипломатических кругах заявляли о стремлении сохранить договор, военные все чаще задумывались о мире, в котором этот договор больше не действует.
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