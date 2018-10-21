Россию обвинили в выходе США из ДРСМД

НАТО возложило вину на Россию за решение США выйти из договора ДРСМД

НАТО возложили на РФ всю ответственность за решение США выйти из действовавшего 30 лет договора о контроле над ядерным оружием с Россией (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Здесь отказались отвечать на вопрос о том, как действия Вашингтона повлияют на безопасность государств и граждан альянса.

«Союзники в НАТО неоднократно высказывали озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году. На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений», — заявили в альянсе.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из договора.

«Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», — заявил он в эфире Fox News.

Ранее комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей заложил основу возможного аннулирования соглашения, одобрив меры, которые позволили Трампу решить, выйдут ли США из него или останутся в договоре. Соответствующие изменения, инициированные республиканцами, были внесены в проект оборонного бюджета на следующий год в четверг.

Они предполагали, что США не будут рассматривать договор как обязательный, пока не убедятся в том, что Россия соблюдает его в полной мере. По мнению президента Plowshares Fund (фонд изучает политику в сфере ядерных вооружений) Джо Сиринсионе, «США оказались в новой гонке ядерных вооружений». А Трамп ясно дал понять: если в мире должно быть ядерное оружие, у США его будет больше всех, писала San Francisco Chronicle.

Один из авторов инициативы, республиканец Майк Галлахер заявлял, что это последняя попытка Вашингтона, «подтолкнуть Россию к соблюдению» соглашения о «холодной войне», которое, как он считает, нарушалось Москвой на протяжении долгого времени.

Договор не позволяет Соединенным Штатам и России размещать любые ракеты средней дальности, однако стороны подозревают друг друга в игнорировании этих ограничений, в то же время Китай договором никак не связан. И хотя в дипломатических кругах заявляли о стремлении сохранить договор, военные все чаще задумывались о мире, в котором этот договор больше не действует.