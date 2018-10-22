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Российская военная база в Абхазии поднята по тревоге
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Российская военная база в Абхазии поднята по учебной тревоге в рамках итоговой годовой проверки 

ТК «Звезда» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Проверку осуществляют офицеры вышестоящего штаба ЮВО, которые оценят профессиональные знания военнослужащих, полученные за истекший учебный год.
На российской военной базе в Абхазии стартовала плановая итоговая проверка за 2018 учебный год.
Проверка началась с подъема всего личного состава соединения по тревоге. После чего ряд подразделений на штатной технике совершили 200 км марши на полигоны Цабал и Нагвалоу.
На полигонах военнослужащие сдадут экзамены по выполнению упражнений контрольных стрельб из различного штатного вооружения — ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, 120-мм минометов, а также 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.
В ходе выполнения боевых стрельб ведение огня будет производиться по целям, имитирующим легкобронированную технику, живую силу и укрепления условного противника на расстояниях от 100 до 10 тыс. м.
Также в ходе мероприятий механики-водители и водители выполнят упражнения по вождению военной техники на труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.
Проверку осуществляют офицеры вышестоящего штаба ЮВО, которые оценят профессиональные знания военнослужащих, полученные за истекший учебный год.
Всего в мероприятиях задействовано более 2000 военнослужащих, свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили «Тигр».
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