В США спустили на воду две новейших ударных подлодки

Атомные подводные корабли класс «Вирджиния» способны нести на себе до двенадцати ракет «Томагавк».

США прошел торжественный спуск на воду новых ударных атомных подлодок класса «Вирджиния». Мероприятия состоялись на верфях в городах Гротон и Ньюпорт-Ньюс.

Как отметили в пресс-службе Военно-морских сил США, атомные подводные корабли этого класса способны нести на себе до двенадцати ракет «Томагавк». Кроме того, эти подлодки считаются одними из самых бесшумных и малозаметных в оперативном плане, а также способны работать с надводными и подводными целями.

Строительство подлодок стартовало в сентябре 2013 года. Они стали 18-й и 19-й субмаринами этого класса, созданными специально для ВМС США. Церемонию ввода кораблей в строй проведут в следующем года, тогда же лодки и заступят на боевое дежурство.