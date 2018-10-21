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Калининград назвали «ножом у горла» НАТО
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Австралийский журналист назвал Калининград «ножом у горла» НАТО 

РИА Новости + ещё 1 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналист австралийского новостного портала News.com.au Джейми Сейдел обвинил Россию в "милитаризации" Калининграда.
"Новые бункеры. Новые ракеты. Модернизированные базы ВВС. Пополненные хранилища боеприпасов. Москва затевает что-то в Калининграде — своем милитаризированном аванпосте, нацелившемся в сердце Европы", — пишет обозреватель издания.
По словам Сейдела, город расположен, "словно нож у горла НАТО в Балтийском море".
Репортер рассуждает об "укреплении" России в регионе, опираясь на материал CNN. Телеканал, ссылаясь на снимки частной израильской компании ImageSat International со спутника, ранее заявил, что Россия якобы модернизировала хранилища ядерного оружия в Калининградской области.
Утверждалось, что на фотографиях запечатлены ремонтные работы "на четырех военных объектах" — на снимках просматривались общий ландшафт местности и ряд построек. При этом в публикации отсутствовали аргументы, которые могли бы подтвердить предположения о "модернизации бункеров" и объяснить, с чем связаны строительные работы.
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