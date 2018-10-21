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В США спустили на воду новейшие атомные субмарины
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В США спустили на воду две новейшие ударные атомные подлодки 

РИА Новости + ещё 14 18 часов назад
Фото: US Navy
В США спустили на воду новейшие атомные субмарины SSN-791 Delaware и SSN-792 Vermont, которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", об этом сообщила пресс-служба американских ВМС в своем Twitter.
SSN-791 Delaware (модификация Block III) был спущен на воду в Ньюпорт-Ньюс (штате Вирджиния), а SSN-792 Vermont (модификация Block IV) — в Гортоне (штат Коннектикут).
Завершение строительства Delaware и Vermont запланировано на 2019.
Данные АПЛ относятся к типу "Вирджиния" — по названию головной подлодки серии — SSN-774 Virginia, которая вошла в состав американского флота в 2004 году.
Обе подлодки имеют современный комплекс радиоэлектронного оборудования, отличаются малым уровнем производимого шума и несут 12 многоцелевых высокоточных крылатых ракет "Томагавк".
Подводные лодки типа "Вирджиния" — многоцелевые субмарины ВМС США четвертого поколения.
Они предназначены для борьбы с подводными лодками и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения, лодки имеют также оборудование для специальных операций — необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для водолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.
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