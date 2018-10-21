Разведчика ВВС США вновь засекли над Баренцевым морем

Радар снова засек активность разведчика ВВС США над Баренцевым морем

Стратегический самолет ВВС США RC-135U вновь провел разведку у побережья Мурманской области . Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно сведениям мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, разведчик с номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и более трех часов находился в воздушном пространстве над Баренцевым морем у границ России.

Тот же RC-135U вторгся в воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии и приблизился к западной границе России на расстояние 52,75 километра 19 октября. Повышенную активность ВВС США ранее также зафиксировали недалеко от Калининградской области и Краснодарского края.

Ранее в четверг, 18 октября, над той же территорией курсировал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S. Тогда в Баренцевом море проходили учения подводных крейсеров Северного флота России.