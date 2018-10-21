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Минобороны раскрыло цену Т-34 во время войны
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Минобороны раскрыло цену Т-34 во время войны 

Российская Газета + ещё 17 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Министрество обороны России назвало цену танка Т-34 и другого оружия Победы во время Великой Отечественной войны.
— Недавно обнаружили такой факт, касающийся финансового обеспечения поставок в годы войны. На тот период определенными директивами были заморожены цены на вооружение и военную технику. Политика оптовых цен на необходимое армии снаряжение заключалась в их постоянном снижении, — рассказал директор департамента финансового обеспечения Минобороны РФ Евгений Пронский. Его слова приводит РИА Новости.
В 1941 году танк Т-34 стоил 269 тысяч рублей, через год — 193, а в 1943 году — 135 тысяч рублей. Бомбардировщик Ил-4 за четыре года подешевел более чем в два раза: с 800 до 380 тысяч. Пистолет-пулемет Шпагина в начале войны стоил 500 рублей, в 42-м — 400, а в 45-м — 148 рублей. Общая экономия на закупках военной техники за годы Великой Отечественной составила порядка 50 миллиардов рублей, добавил Пронский.
Он рассказал и о секретной системе материального стимулирования военнослужащих — "за боевую работу". 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о поощрении летчиков Балтийского флота, бомбивших Берлин — каждому участвовавшему в операции члену экипажа предписывалось выдать по две тысячи рублей. 19 августа вышел документ, регламентирующий премии всем летчикам. За каждый сбитый самолет полагалась тысяча рублей, за три сбитых самолета летчик представлялся к правительственной награде, за десять — к званию Героя Советского Союза. За каждый подбитый танк командиру и наводчику орудия полагалось по 500 рублей, другим членам расчета — по 200.
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