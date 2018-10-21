Украина потеряла 40% всех боеприпасов

Украина потеряла при взрывах на военных складах примерно 40% всего арсенала боеприпасов. Причиной стали взрывы на складах, произошедшие за последние 1,5 года.

По данным журналиста газеты «Зеркало недели» Юрия Бутусова, всего было уничтожено более 210 тысяч тонн боеприпасов, начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У».

Для сравнения автор статьи отметил, что за пять лет войны в Донбассе Вооружённые силы Украины (ВСУ) потратили около 70 тысяч тонн боеприпасов.

По мнению Бутусова, покупка боеприпасов за рубежом обойдется в сотни миллионов долларов, поэтому компенсировать потери в ближайшее время будет невозможно.