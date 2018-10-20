«Освобождены ключевые населённые пункты»: Шойгу заявил о полном разгроме группировки ИГ в Сирии

За время операции российских вооружённых сил в Сирии полностью разгромлены бандформирования террористической группировки «Исламское государство» * и освобождено свыше 95% территорий арабской республики. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнёров по диалогу («СМОА плюс»). По его словам, благодаря действиям российских военных созданы условия для возвращения беженцев в САР. Он подчеркнул, что, несмотря на успехи в борьбе с терроризмом в Сирии, остаётся угроза возвращения боевиков в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Чтобы блокировать растущие угрозы, министр предложил коллегам скоординировать военное сотрудничество и совместно бороться с финансовой «подпиткой» террористических организаций.

За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при её поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГ, уничтожены более 87 тыс. боевиков. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что с 2015 года было освобождено свыше 1,4 тыс. населённых пунктов, в результате чего под контролем сирийских правительственных войск на данный момент находится 95% территории страны.

«Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. В ходе боевых действий поражено порядка 122 тыс. объектов террористов. Ликвидирована большая часть боевиков», — сказал он в Сингапуре на Пятом совещании министров обороны стран «СМОА плюс» — страны Ассоциации государств юго-восточной Азии (АСЕАН) и их партнёры.

Шойгу подчеркнул, что на контролируемых Дамаском территориях проживает свыше 90% населения Сирии. При этом «освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации», добавил министр.

Глава оборонного ведомства также заявил, что ВКС РФ с 2015 года совершили в Сирии более 40 тыс. боевых вылетов, из которых 21 тыс. в ночное время. А российские сапёры разминировали 6,5 тыс. гектаров территории Сирии, 1,5 тыс. километров дорог и более 19 тыс. зданий и сооружений.

«В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

После проведения операций ВКС РФ и сирийской правительственной армии, по мнению Шойгу, появились условия для возвращения беженцев в страну.

«Но для реализации этой цели необходимы усилия не только России, но и других членов мирового сообщества… Сейчас ситуация в стране позволяет им вернуться в свои дома. Россия вносит весомый вклад в этот процесс», — сказал он.

Министр отметил, что 245 тыс. беженцев уже вернулись в Сирию, а ещё порядка 2 млн человек «изъявили желание вернуться на родину».

Напомним, операция ВКС РФ в Сирии началась в 2015 году после официального приглашения Дамаска. Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что совместно с сирийской армией удалось достичь успехов в борьбе с террористами в САР.

«Кто-то действительно сложил оружие и посчитал, что ставил перед собой ложные цели, а кто-то просто спрятался пока за наши гуманитарные акции, и готов в любую секунду взять оружие в руки. Это говорит о том, что все мы должны быть начеку», — сказал он.

При этом, по мнению президента, сейчас созданы условия для перехода к политическому урегулированию. Так, для обсуждения этой темы в Стамбуле 27 октября состоится саммит в формате Россия — Турция — Германия — Франция.

«Проблемой остаётся возвращение террористов»

По мнению Сергея Шойгу, после успехов в борьбе с «Исламским государством» и другими террористическими группировками в Сирии основной проблемой остаётся возвращение боевиков в страны Азиатско-тихоокеанского региона.

«Острой проблемой остается возвращение в АТР террористов, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. Они представляют собой готовый контингент для пополнения местных террористических ячеек», — подчеркнул он.

Министр отметил, что в последнее время «всё чаще выявляются денежные потоки», которые поступают для поддержки террористических ячеек в странах АСЕАН и проведения на их территории терактов.

«Видим сегодня задачу в том, чтобы совместными усилиями международного сообщества нанести невосполнимый урон военному и экономическому потенциалу боевиков, одновременно поставив надёжный заслон его финансовой и материально-технической подпитке», — обратился он к другим участникам совещания.

Напомним, в АСЕАН входят десять государств АТР: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а партнёрами организации являются Россия, США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Министр подчеркнул, что Москва готова оказать помощь в укреплении боевого потенциала стран АСЕАН и их партнёров.

«Количество угроз безопасности региона неуклонно растёт. Для их парирования требуется скоординированное военное сотрудничество. Россия готова оказывать помощь в укреплении потенциала «СМОА плюс» для успешного противодействия этим угрозам», — сказал он

Кроме того, для налаживания диалога между военнослужащими стран региона, по мнению Шойгу, может быть полезно участие в Армейских международных играх, Московской конференции по международной безопасности и международном техническом форуме.

«Подобные мероприятия позволяют повышать боевую выучку подразделений для совместного решения сложных задач и открыто обмениваться мнениями по вопросам обеспечения глобальной стабильности», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

На полях совещания в Сингапуре впервые состоялась личная встреча Шойгу и министра обороны США Джеймса Мэттиса . Американский коллега передал соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где погибли 21 человек и более 50 пострадали в результате взрыва и стрельбы в колледже. В свою очередь российский министр отметил, что, учитывая частоту таких происшествий, необходимо принять меры по их предотвращению.

Отметим, в России неоднократно заявляли, что США противодействует процессу урегулирования в Сирии. Телеканал NBC сообщил, что Вашингтон намерен вводить санкции против тех компаний из России и Ирана, которые будут участвовать в процессе восстановления арабской республики. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко, комментируя это сообщение, отметил, что Вашингтон взял курс на отрицание необходимости участвовать в восстановлении Сирии.

«Мы видели эти сообщения. Вообще-то комментировать анонимные источники не принято, но в данном случае можно сказать, что подтверждается взятый Вашингтоном курс на отрицание необходимости участвовать в восстановлении нормальной жизни в Сирии, в создании условий для возвращения беженцев, в экономическом восстановлении, инфраструктурном аспекте этого дела и по всем другим моментам, связанным с нормализацией обстановки», — цитирует его РИА Новости.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Вашингтон не заинтересован в сирийском урегулировании. По мнению министра, американское руководство стремится создать «квази-государство» на тех сирийских территориях, где проживают курды.

«США в принципе в этом районе стараются удерживать ситуацию в разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило», — сказал он в интервью RT France, еженедельнику Paris Match и изданию Le Figaro.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.