Помогут ли ВМС Украины старые американские фрегаты

Вслед за двумя небольшими катерами Украина может получить от США куда более серьезное вооружение — фрегаты типа «Перри». По крайней мере, об этом бравурно заявляют украинские СМИ. Допустим, это правда. Однако легко убедиться, что бесплатно подобные корабли Вашингтон никому не передает. А главное — само их получение поставит перед Украиной целый ряд серьезных проблем.

США могут начать поставку фрегатов типа Oliver Hazard Perry на Украину. Об этом своим читателям сообщил «Украинский военный портал», сославшись на собственные источники. По словам украинского издания, соответствующее предложение уже поступило со стороны США в украинское Министерство обороны , в котором передача выведенных из состава американского ВМФ фрегатов типа Oliver Hazard Perry указана, как одна из форм военно-технической помощи Украине.

Заявление выглядит правдопободным на фоне аналогичного жеста, уже предпринятого США в адрес Украины: Киев на днях получил два старых катера американской Береговой охраны. Катера, как заявлялось, были переданы бесплатно.

Насколько может быть правдивой данная информация, во что обойдется Украине получение данной техники и сможет ли передача Украине устаревших американских фрегатов хоть как-то изменить баланс сил в Черном и Азовском морях?

Славные 1970-е

В настоящий момент времени фрегаты типа Oliver Hazard Perry (в русскоязычных источниках иногда для краткости именуемые «фрегаты типа „Перри“), стоявшие в своё время на вооружении ВМС США, уже являются „славным прошлым“ американского военно-морского флота. Они прослужили в американском ВМФ без малого 38 лет — гораздо дольше предыдущих серий американских фрегатов.

Головной корабль этой серии, сам „Оливер Хазард Перри“, был спущен на воду ещё в далёком 1977 году и стал достаточно инновационным кораблём: это был первый военный корабль, спроектированный практически полностью на компьютере, без применения классических конструкторских средств; первый корабль класса „фрегат“ с газовой турбиной; а также первый фрегат, конструкция которого, в отличие от предыдущих проектов, учитывала максимально возможный спектр применения. Фрегаты класса „Перри“ должны были уметь не только сопровождать крупные океанские корабли в качестве эскорта и бороться с подводными лодками, но и обеспечивать поддержку десантных операций, осуществлять функции ПВО конвоев и эскортов, а также быть частью ударных военно-морских групп, с опорой на линкоры или авианосцы.

»Перри» получились гораздо мощнее по вооружению и несколько более быстрыми, чем предыдущий, переходный класс фрегатов «Нокс», даже при меньшем водоизмещении. В итоге практически все «Ноксы», построенные буквально за три-пять лет до первого «Перри», списали уже в 1991-1994 годах, в то время, как серия типа «Оливер Хазард Перри» служила американским ВМС ещё целых двадцать лет, вплоть до середины 2010-х годов.

Фрегат оказался настолько удачным, что его изготовление (по американской лицензии) было налажено в Австралии Испании и на Тайване. Кроме того, после окончания срока службы в американских ВМФ восемь американских фрегатов было передано Турции , четыре — Египту и Тайваню, два — Польше , а по одному фрегату получили Пакистан и Бахрейн.

Почти все указанные трансферты (кроме передачи фрегата типа «Перри» Бахрейну) осуществлялись ВМС США по так называемой программе зарубежных военных продаж (FMS). В этой программе контрагентом с американской стороны выступает Агентство по сотрудничеству Министерства обороны США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) которое берёт на себя все взаимоотношения с военными подрядчиками, связанные с необходимым ремонтом, модернизацией и повторным вводом оборудования в строй. Такая схема передачи кораблей выгодна именно Пентагону: продажи союзникам и всем желающим нового и бывшего в употреблении американского военного имущества составляют сумму от 30 до 40 млрд долларов за год.

Не бесплатно, но дорого

Стоимость продаваемых по программе FMS фрегатов типа «Перри» хорошо известна, исходя из прошлых сделок DCSA. Так, подготовка и передача фрегата Пакистану была оплачена за счёт средств американской военной помощи и составила сумму в 65 млн долларов. Восемь фрегатов типа «Перри», переданных Турции, формально обошлись южной соседке Украины в 205 млн долларов, однако они передавались в состав турецких ВМС «как есть». В связи с этим Стамбулу пришлось тут же раскошелиться на масштабную программу их ремонта и модернизации. И обошлась она, согласно экспертным оценкам, практически в сравнимую со стоимостью «голого» фрегата цену. Таким образом, общие расходы Турции на введение в строй восьми «Перии» составили более 400 млн долларов, что сравнимо с ценой фрегата для Пакистана.

Не произошло чуда и во взаимоотношениях США с ещё одним своим союзником, Тайванем, для нужд которого в США Конгрессом в 2014 году даже была принята отдельная программа передачи фрегатов класса «Перри» (Taiwan Relations Act Affirmation and Naval Vessel Transfer Act of 2014) — для защиты острова от «китайской угрозы».

Два фрегата, переданных в 2015 году, обошлись Тайваню в 240 млн долларов.

Ещё два корабля, в настоящее время находящиеся в процессе переоборудования на американских верфях, вытянут из военного бюджета Тайваня ещё 190 млн долларов. При этом формально сами фрегаты передаются Тайваню по «символической» цене в 10 млн долларов. Но это, как и в случае Турции, стоимость лишь «пустых» корпусов, в то время как насыщение их рабочим оборудованием и системами вооружений и тянет основной бюджет по повторному вводу корабля в строй.

Принятый в 2014 году билль подразумевает чёткое резервирование списанных в середине 2010-х годов последних фрегатов типа «Перри», находящихся сейчас на консервации. Так, четыре фрегата должен получить Тайвань, а по два фрегата ожидается передать ещё двум союзникам США — Мексике и Таиланду. При этом формально Мексика и Таиланд даже должны получить корпуса старых «Перри» бесплатно, однако так же, как и Тайвань, полностью оплатить процедуры ремонта, модернизации и введения в строй.

При этом общее число находящихся в отстое и выведенных из эксплуатации фрегатов типа «Перри» составляет 10 единиц, что за минусом обязательств США перед союзниками по биллю 2014, принципиально оставляет для Украины возможность получить два фрегата. Однако сама передача военных кораблей, скорее всего, будет оформляться отдельным постановлением Конгресса, которое во многом будет повторять и в логике, и в стоимостных параметрах «тайваньский билль» 2014 года. Что подразумевает, что Украине надо будет выложить кровных 200 млн долларов за два списанных и устаревших корабля. Если, конечно, США не соблаговолит пойти на оплату этих расходов по пакистанскому варианту — за счёт американской военной помощи.

Тут самое время рассмотреть другой вопрос — а действительно ли данные корабли повысят боеготовность ВМС Украины?

Где воюем?

Для начала стоит сказать, что смелое утверждение «Украинского военного портала» о том, что «указанные корабли (фрегаты типа „Перри“ — ред.) могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий» всё-таки надо отнести к области военной фантастики. Хотя бы в части Азовского моря.

Большая часть этого одного из самых маленьких морей на карте мира составляет всего 6-8 метров. Наиболее глубоководная часть имеет глубину в 13 метров, а морские каналы к портам Бердянска и Мариуполя обеспечивают осадку в 9 и 7,9 метров соответственно. В то же время осадка «Перри» рассчитана на эксплуатацию в условиях открытого океана и составляет без малого от 6,7 до 7,7 метров (в зависимости от солёности воды и загруженности корабля запасами, топливом и вооружением).

Ещё смешнее при таких вводных выглядит нахождение «Перри» в условиях нынешней «военно-морской базы Украины» в порту Бердянска, где глубины возле причалов колеблются между отметками 7,9 и 5,2 метра.

Если украинская сторона не собирается каким-то образом провести дноуглубительные работы по всему Азовскому морю и вложиться в масштабнейшее переоборудование порта Бердянск в военно-морскую базу, будущим украинским «Перри» просто будет негде плавать дальше входа в Керченский пролив. Так как выглядеть в мелководном Азовском море они будут достаточно показательно, как известная субстанция в полузамёрзшей проруби.

Столь же непонятна наземная инфраструктура даже для двух «Перри» и в случае их базирования в Одессе, Ильичёвске или же порту Южный. Всё дело в том, что за прошедшие после потери Крыма четыре с половиной года Украина так и не озаботилась постройкой военно-морской инфраструктуры в Одесской области, взамен утерянной в Севастополе и Донузлаве.

По сути дела, даже экипажи выведенных из Крыма и переданных впоследствии Украине Россией военных кораблей до сих пор ютятся в малоприспособленных для постоянной жизни санаториях и общежитиях, а ремонтная и эксплуатационная база украинского военно-морского флота и вовсе находится в зачаточном состоянии. Поэтому обеспечить даже ограниченную боеспособность двух крупных военных кораблей Украина пока что не в состоянии — ни на Чёрном, ни, тем более, на Азовском море.

Каким образом украинское военное ведомство собирается решать эту дилемму — пока что неясно. Ведь даже деньги на модернизацию двух «Перри» надо будет всячески выпрашивать именно у США, так как сама Украина вряд ли вытянет переоборудование фрегатов — экономика у страны ведь отнюдь не тайваньская. А уж создание полноценной военно-морской базы взамен бездарно утерянной в Севастополе и вовсе находится где-то в сфере уже упомянутой военной фантастики.