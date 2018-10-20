Stern (ФРГ): Танк «Черная ночь» выступит против путинского Т-14 «Армата»

Россия разработала самый современный боевой танк в мире. Т-14 «Армата» производятся, вопреки опасениям западных экспертов, пока не в слишком больших количествах, но к 2020 году российские вооруженные силы получат первые 100 таких машин. Запад, в свою очередь, работает над созданием собственного танка, способного противостоять российской модели, но пока этот процесс продолжается, необходимо усовершенствовать имеющуюся в наличии технику. Тут тоже приходится торопиться, потому что Россия уже давно реализует обширную программу по модернизации танков Т-90, Т-80 и Т-72.

Британский концерн «БАЭ Системз» (BAE Systems) недавно продемонстрировал первый экземпляр модернизированной версии танка «Челленджер 2» (Challenger 2). Ее назвали броским именем «Черная ночь» (Black Night). При этом прототип был выкрашен в матовый черный цвет. В рамках проекта «продления жизни» (Life Extension Project, LEP) срок жизни модели «Челленджер 2» был продлен до 2035 года.

Английский танк Challenger 2

Как и все западные боевые танки, «Челленджер 2» был разработан еще во времена холодной войны, хотя и относительно поздно — первые экземпляры выпущены в 1994 году. Как и все западные танки тех времен, «Челленджер 2» имеет относительно большую массу — 62 тонны. И хотя он известен своей высокой надежностью, дни гиганта сочтены. Британское правительство приняло решение отказаться от быстрой разработки более легкой модели. Вместо этого предполагается усовершенствование порядка 400 танков. И «Черная ночь» является одним из главных кандидатов на получение соответствующего заказа.

Скромные улучшения

На самом деле речь идет, однако, лишь о довольно умеренной модернизации. Расширены были возможности танка по распознаванию противника и борьбе с ним. Главным элементом этих мер стала улучшенная система ночного видения. Благодаря своей способности одновременно маневрировать и вести бой в ночное время модель, собственно, и получила имя «Черная ночь». Кроме того, танк оснастят активными системами защиты, с помощью которых он сможет сбивать вражеские противотанковые ракеты на подлете. Эти управляемые компьютером системы должны помочь опознавать противника, увеличить точность наведения орудий на цель и меткость стрельбы. Свою роль в этом играет также регенеративная тормозная система башни, потребляющая меньше энергии.

В остальном серьезных изменений ожидать не приходится. Так, похоже, что новый танк будет иметь композитную броню «чобхэм», зарекомендовавшую себя с положительной стороны в ходе различных боевых действий. О том, получит ли танк новую главную пушку или новый двигатель, объявлено не было.

Проблема с главной пушкой «Челленджера 2»

На первый взгляд, главный недостаток «Челленджера 2» — отсутствие новой пушки. Его основное орудие — 120-миллиметровая пушка 30А1 — считается устаревшим. В частности, есть сомнения в том, что она способна пробить новую лобовую броню российских танков.

Главный конкурент БАЭ — концерн «Райнметал» (Rheinmetall). Впрочем, он пока не представил собственного прототипа и воздерживается от публикации деталей своей разработки. Но немецкая компания уже дала понять, что собирается увеличить боевую мощь танка «Челленджер 2». В 2016 году «Райнметал» на выставке «Евросэтори» (Eurosatory) представил пушку калибра 130 мм с длиной ствола 6630 мм. Это можно считать серьезным улучшением, но есть сомнения, что удастся интегрировать трехтонную пушку в башню нынешнего образца.