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США хотят пересмотреть договор СНВ
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США рассматривают возможность пересмотра договора СНВ, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пересмотра заключенного с РФ договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.
"У США пока нет окончательной позиции, но рассматривается несколько вариантов, включая пересмотр (договора СНВ-III. — Прим. ред.)", — заявил газете источник.
Трамп назвал условие сохранения ДРСМД
Он отметил, что также изучается возможность продления договора, но, по его словам, такой вариант "маловероятен".
Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопансости Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки. Американский президент Дональд Трамп, комментируя намерение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.
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