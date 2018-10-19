Названы сроки поступления «Спрутов» ВДВ

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ВДВ начнут получать пушки «Спрут-СДМ1» в 2020 году 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-десантные войска России начнут получать новейшую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", сообщил журналистам в пятницу командующий ВДВ Андрей Сердюков.
"Мы ждем эту машину. Государственные испытания начнутся в декабре. Пройдут они в течение следующего года. Планируем, что уже с 2020 года машина начнет поступать в войска", — сказал Сердюков.
Сердюков уточнил, что в соответствии с госпрограммой вооружения ВДВ получат дивизионный комплект "Спрутов".
Некоторые эксперты называют "Спрут" не просто самоходной пушкой, а легким плавающим танком.
"Спрут-СДМ1" предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.
Комплекс вооружения "Спрута" включает 125-миллиметровую пушку, 7,62-миллиметровую дистанционно управляемую пулеметную установку и 7,62-миллиметровый спаренный пулемет. Комплекс управляемого ракетного вооружения поражает бронированную технику на дальностях до пяти километров.
Плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты. Высокая проходимость достигается за счет малого веса. "Спрут-СДМ1" способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, вести стрельбу из пушки на плаву.
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