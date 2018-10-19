Сирийских военных научат стрелять из С-300

Подготовка сирийских военных к эксплуатации С-300ПМУ-2 ведется российскими боевыми расчетами, прибывшими в Сирию вместе с техникой, после обучения сирийские военные сдадут "экзамен" в России. Об этом в пятницу ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.
"Боевые расчеты зенитного ракетного полка С-300ПМ, прибывшие в Сирию вместе с техникой, ведут обучение сирийских военнослужащих по эксплуатации комплексов. Подготовку проходят главным образом те сирийские военные, которые в 2011 году уже проходили подготовку на комплексах С-300ПМУ-2 в российском учебном центре под Санкт-Петербургом в рамках заключенного в 2010 году контракта. Подготовку сирийских военных планируется завершить к концу текущего года, после чего они выполнят контрольные стрельбы на одном из военных полигонов России", — сказал собеседник агентства.