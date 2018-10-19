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Вертолет рухнул на палубу авианосца США
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Вертолет ВМС США рухнул на палубу авианосца USS Ronald Reagan 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: U.S. Navy
Вертолет MH-60 Seahawk, принадлежащий ВМС США, упал на палубу авианосца USS Ronald Reagan. Об этом сообщается на сайте командования Седьмого флота США.
ЧП произошло утром 19 октября сразу после попытки взлета. Авианосец в настоящее время находится в Филиппинском море и направляется в зону Индо-Тихоокеанского региона.
В командовании флота уточнили, что в результате ЧП есть пострадавшие. Их количество не называется, но известно, что их жизни ничего не угрожает.
Причины происшествия сейчас устанавливаются.
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