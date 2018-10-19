Пентагон усомнился в словах Путина о 700 заложниках в Сирии

«Хотя мы подтверждаем, что на прошлой неделе неподалеку (от Дейр-эз-Зор) произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, и мы скептически относимся к его точности», — заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Путин, выступая на заседании, также заявил, что боевики выдвинули требования и предупредили, что если они не будут исполнены, то каждый день будут расстреляны десять человек. «Позавчера расстреляли десять человек, казнили», — отметил Путин. По его словам, среди заложников в лагере есть американцы и европейцы.

Робертсон, в свою очередь, заявил, что Пентагон не осведомлен «о каких-либо гражданах США, находящихся в этом лагере».