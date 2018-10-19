Ещё
Пентагон усомнился в словах Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон усомнился в словах Путина о 700 заложниках в Сирии 

Ведомости + ещё 5 8 часов назад
Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на левом берегу Евфрата, который находится под патронатом США, остались боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). По словам Путина, боевики ИГ взяли в заложники около 130 семей — примерно 700 человек.
«Хотя мы подтверждаем, что на прошлой неделе неподалеку (от Дейр-эз-Зор) произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, и мы скептически относимся к его точности», — заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.
Путин, выступая на заседании, также заявил, что боевики выдвинули требования и предупредили, что если они не будут исполнены, то каждый день будут расстреляны десять человек. «Позавчера расстреляли десять человек, казнили», — отметил Путин. По его словам, среди заложников в лагере есть американцы и европейцы.
Робертсон, в свою очередь, заявил, что Пентагон не осведомлен «о каких-либо гражданах США, находящихся в этом лагере».
Ведомости: последние новости
Генштаб Украины удалил информацию о гибели летчика США при крушении Су-27 Российские СМИ сообщили об ошибочном ударе США по курдам в Сирии Пентагон усомнился в словах Путина о 700 заложниках в Сирии
Комментарии96
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину428
Секта и алкоголизм: от чего страдал керченский стрелок37
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ169
Cмерть солиста «Нэнси» была неожиданной5
Миллионы россиян улетели в Турцию75
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
02:00
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ
Армия Оружие
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Происшествия
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:34
Умер «Дед Бом-Бом»
Общество Происшествия
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:43
Япония подняла истребители из-за Ил-38
Армия
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение