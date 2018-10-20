Авиаудары в Сирии: погибли 60 мирных жителей

Жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии стали более 60 человек, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
"Шестьдесят два мирных жителя погибли, десятки ранены в результате нападения авиации международной коалиции на деревни ас-Суса и аль-Бубадран на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство.
Агентство не уточнило дату нанесения авиаударов.
Сирийский военный источник сообщил РИА Новости в четверг, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в понедельник, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.