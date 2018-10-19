Пилотов Л-39 сочли погибшими

Источник: по предварительным данным, пилоты Л-39 Минобороны РФ погибли

Пилоты учебно-тренировочного самолета Л-39 "Альбатрос", упавшего накануне в Азовское море, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщил в пятницу источник в комиссии Минобороны РФ по расследованию ЧП, работающей на месте крушения машины.