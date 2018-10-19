Пилотов Л-39 сочли погибшими

Пилоты учебно-тренировочного самолета Л-39 "Альбатрос", упавшего накануне в Азовское море, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщил в пятницу источник в комиссии Минобороны РФ по расследованию ЧП, работающей на месте крушения машины.
"Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было", — сказал собеседник агентства, отметив, что с момента крушения Л-39 прошло уже много часов и так долго пилоты на плаву находиться не могли.