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Пилотов Л-39 сочли погибшими
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Источник: по предварительным данным, пилоты Л-39 Минобороны РФ погибли 

ТАСС + ещё 34 12 часов назад
Фото: ТАСС
Пилоты учебно-тренировочного самолета Л-39 "Альбатрос", упавшего накануне в Азовское море, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщил в пятницу источник в комиссии Минобороны РФ по расследованию ЧП, работающей на месте крушения машины.
"Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было", — сказал собеседник агентства, отметив, что с момента крушения Л-39 прошло уже много часов и так долго пилоты на плаву находиться не могли.
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