В Кировской области подняли по тревоге системы С-300

Системы С-300 подняли по тревоге в Кировской области в рамках итоговой проверки за 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"В Кировской области зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, оснащённая зенитными ракетными системами С-300, поднята по тревоге в рамках итоговой проверки за 2018 год", — говорится в сообщении.

Военнослужащие завершили мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности и совершают марш в назначенные районы, где проведут учения по прикрытию критически важных объектов региона. Действия военнослужащих оценивает комплексная комиссия штаба военного округа.

ЗРС "С-300" предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 километров, летящих со скоростью до 2,1 тысячи метров в секунду. Бригадный комплект С-300 способен одновременно уничтожить до 24 целей. В Кировской области бригада дислоцируется с ноября 2016 года. К новому месту постоянной дислокации она переместилась из Челябинской области.