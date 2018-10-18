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С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
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В Кировской области подняли по тревоге системы С-300 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Системы С-300 подняли по тревоге в Кировской области в рамках итоговой проверки за 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.
"В Кировской области зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, оснащённая зенитными ракетными системами С-300, поднята по тревоге в рамках итоговой проверки за 2018 год", — говорится в сообщении.
Военнослужащие завершили мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности и совершают марш в назначенные районы, где проведут учения по прикрытию критически важных объектов региона. Действия военнослужащих оценивает комплексная комиссия штаба военного округа.
ЗРС "С-300" предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 километров, летящих со скоростью до 2,1 тысячи метров в секунду. Бригадный комплект С-300 способен одновременно уничтожить до 24 целей. В Кировской области бригада дислоцируется с ноября 2016 года. К новому месту постоянной дислокации она переместилась из Челябинской области.
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