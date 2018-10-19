Ещё
Шойгу прибыл в Сингапур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу прибыл в Сингапур с официальным визитом 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Сингапур.
"В ходе пребывания в Сингапуре глава российского оборонного ведомства примет участие в пятом совещании министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс")", — сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Также Шойгу проведет двусторонние переговоры с министром обороны Сингапура Н Эн Хенем.
Ранее, 18-19 октября, глава военного ведомства России посетил с официальными визитами Монголию и Китай.
ТАСС: последние новости
Пограничники в Азовском море задержали браконьеров с краснокнижной рыбой Большой десантный корабль "Иван Грен" вошел в Норвежское море Командующий ВДВ проверил производство "Спрут-СДМ1" на Волгоградском тракторном заводе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показана шокирующая начинка бомб керченского стрелка
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна
Опубликован список пострадавших при взрыве в Гатчине5
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом
Российское судно перешло Украине197
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение