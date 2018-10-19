Шойгу прибыл в Сингапур

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Сингапур.
"В ходе пребывания в Сингапуре глава российского оборонного ведомства примет участие в пятом совещании министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс")", — сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Также Шойгу проведет двусторонние переговоры с министром обороны Сингапура Н Эн Хенем.
Ранее, 18-19 октября, глава военного ведомства России посетил с официальными визитами Монголию и Китай.