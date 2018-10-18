Азовское море: НАТО вход запрещен

«Нельзя пройти»: Россия не пустит суда НАТО в Азовское море

Для проведения учений Украины и НАТО в Азовском море необходимо получить согласие Москвы , пояснил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — цитирует RT слова российского министра.

Азовское море, которым активно пользуются суда обоих государств, в последние дни находится в зоне повышенного внимания со стороны Киева.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко ранее пригрозил применением со стороны Киева силы в случае «обострений» в Азовском и Черном морях. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си Украина».

На вопрос о законных проверках судов в районе Крымского моста, который проводят корабли ФСБ и Черноморского флота России, Воронченко ответил, что они действительно не являются противоправными. Однако при этом он назвал действия российских служб «грязными».

«Если они [Россия] пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла», — предупредил командующий ВМС Украины.

Недавно в акватории Азовского моря были проведены учения военно-морских сил Украины. По итогам прошедших маневров Порошенко заявил, что ВСУ готовы отразить «российскую агрессию» на побережье Азовского моря. Он проинспектировал «комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья» в регионе и оценил учения ВМСУ на 12 баллов.

«Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, море и в воздухе», — написал Порошенко в фейсбуке.

Он также опубликовал несколько видеороликов с учений. Один из них длится 23 минуты, однако все это время группировка войск практически не двигается и периодически стреляет в пустое Азовское море.

Однако депутат Верховного совета Республики Крым Алексей Черняк , комментируя заявление президента о готовности ВСУ противостоять России в Азовском море, заявил, что Порошенко «играет в солдатиков».

«Смешно все это звучит. До этого командир корабля, который проходил под Керченским мостом и показывал, как Украина готовит лопаты и пожарные шланги для отражения агрессии. Это примерно то же самое: лучше бы не позорился как главнокомандующий», — заметил депутат в беседе с ФАН.

По его мнению, в преддверии президентских выборов весной 2019 года Порошенко стремится повысить рейтинг и для этого делает популистские высказывания.

Порошенко также поручил кабмину страны определить координаты границы с Россией в Черном и Азовском морях.

Украинский президент поручил правительству Украины определить координаты серединной линии, которая будет считаться границей с Россией. Как отмечается, украинское правительство должно в течение месяца внести в Раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины.

В конце сентября в ходе встречи главы Евросовета Дональда Туска и президента Украины Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стороны обсуждали тему Азовского моря. В этой связи украинский лидер в своем твиттере выразил благодарность Туску «за позицию о необходимости активизации международных усилий» по защите интересов Украины от России в Азовском море.

Также Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, заявил о желании России «оккупировать» Азовское море, в связи с чем призвал усилить санкции против Москвы.

Порошенко также заявил, что после строительства Крымского моста Россия начала «систематически нарушать свободу международной навигации» через Керченский пролив. По его словам, такие действия должны быть прекращены как «незаконные».