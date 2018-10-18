Дальнобойная ракета для С-400 принята на вооружение

Россия приняла на вооружение дальнобойную ракету для С-400

Дальнобойная ракета 40Н6 для зенитной системы С-400 принята на вооружение.

— Все необходимые документы были подписаны в сентябре, Министерством обороны начаты закупки ракет. — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Для оснащения уже существующих и формируемых зенитных ракетных полков будет закуплены более тысячи 40Н6. Собеседник агентства напомнил, что в госпрограммой вооружений предусмотрено развертывание 56 дивизионов С-400.

Дальняя ракета 40Н6 предназначена для поражения целей на расстоянии до 400 километров. На испытаниях в мае 2018 года боеприпас установил мировой рекорд, сбив мишень на дистанции 480 км. Стартовая масса ракеты 1,8 тонны, средняя скорость полета — более километра в секунду. Время подготовки к запуску 15 секунд. Ракета предназначена для использования в условиях плотного электронного противодействия — ее головка самонаведения способна находить цель после утраты связи с наземными системами.

Испытания 40Н6 успешно завершились в июне, ее основными целями станут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, без которых не могут работать стелс-истребители F-22 и F-35, а также летающие танкеры, необходимые для полетов авиации с авианосцев.