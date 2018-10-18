Появилось последнее видео разбившегося в Украине Су-27

Появилось последнее видео разбившегося на Украине самолета Су-27. За штурвалом — полковник ВВС Украины Иван Петренко и подполковник ВВС США Сэт Неринг. На кадрах видно, как готовится к полету экипаж и отправляется в полет.

Напомним, ЧП произошло 16 октября у села Уланово около 17 часов. Как сообщают на своей странице в соцсети ВВС Украины, самолет начал набирать высоту и в этот момент что-то случилось. Истребитель упал. Тела летчиков нашли. Гражданское население не пострадало.

Как уже писала "РГ", разбившийся Су-27 был выпущен в 1991 году в Иркутске. Начал свою службу в Крыму, а потом его передали в Украину. Су-27 отправили на хранение из-за выработки ресурса, но потом вернули в строй без какого-либо ремонта. Разбившийся истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде из города Миргорода Полтавской области.

Командование ВВС Украины заявило, что учения "Чистое небо-2018", несмотря на катастрофу, буду продолжены.