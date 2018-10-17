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ВКС получат еще один полк С-400
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ВКС получат еще один полк С-400 и несколько комплексов «Панцирь-С» 

РИА Новости + ещё 9 17 октября 2018
Фото: РИА Новости
Воздушно-космические силы РФ в ближайшее время получат очередной полковой комплект зенитно-ракетного комплекса С-400 и несколько комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В этом году ВКС уже получили три зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" для поставки в подразделения противовоздушной обороны военных округов.
"В ближайшее время ожидается поставка еще одного полкового комплекта данного комплекса, а также три дивизионных комплекта ЗРПК "Панцирь-С", поставляемых согласно гособоронзаказа-2018", — говорится в сообщении.
До конца года доля современного вооружения и военной техники в зенитных ракетных войсках ВКС составит около 70%.
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