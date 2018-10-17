В Керчь отправили армию

К техникуму в Керчи , где взорвалась бомба, направлены более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает ТАСС.

Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.

Причиной взрыва в керченском техникуме стало неустановленное взрывное устройство, заявилпредставитель Национального антитеррористического комитета . В ведомстве также подтвердили поступавшую ранее информацию о 10 погибших и 50 пострадавших в результате инцидента. До этого в прессе фигурировала версия взрыва газового баллона.

Со слов очевидцев, в колледже произошла серия взрывов и были слышны выстрелы.