В Керчь отправили армию 

К техникуму в Керчи, где взорвалась бомба, направлены более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает ТАСС.
Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.
Причиной взрыва в керченском техникуме стало неустановленное взрывное устройство, заявилпредставитель Национального антитеррористического комитета. В ведомстве также подтвердили поступавшую ранее информацию о 10 погибших и 50 пострадавших в результате инцидента. До этого в прессе фигурировала версия взрыва газового баллона.
Со слов очевидцев, в колледже произошла серия взрывов и были слышны выстрелы.
Следственным комитетом по факту гибели людей в техникуме возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс». Статья, по которой расследуется дело, не уточняется.