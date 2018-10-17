Ещё
В Керчь отправили армию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Керчь отправили армию 

Lenta.ru 50 минут назад
К техникуму в Керчи, где взорвалась бомба, направлены более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает ТАСС.
Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.
Причиной взрыва в керченском техникуме стало неустановленное взрывное устройство, заявилпредставитель Национального антитеррористического комитета. В ведомстве также подтвердили поступавшую ранее информацию о 10 погибших и 50 пострадавших в результате инцидента. До этого в прессе фигурировала версия взрыва газового баллона.
Со слов очевидцев, в колледже произошла серия взрывов и были слышны выстрелы.
Следственным комитетом по факту гибели людей в техникуме возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс». Статья, по которой расследуется дело, не уточняется.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи425
Появились первые версии взрыва в Крыму170
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших178
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео18
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей98
Видео
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
01:51
Путин сделал распоряжения после взрыва в Крыму
Политика
01:09
Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»
Происшествия
00:38
В Керчь отправили армию
Армия
01:05
Крымский вице-премьер задержан в Москве
Происшествия Политика
00:16
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших
Происшествия Катастрофы
00:25
В Москве произошло жестокое тройное убийство
Происшествия
00:58
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей
Происшествия Криминал
00:18
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение