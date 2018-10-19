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Флагману Черноморского флота вернут ход
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Флагману Черноморского флота вернут ход 

Российская Газета + ещё 1 21 час назад
Фото: Минобороны России/ Wikimedia.org
На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе начались работы по восстановлению походной готовности флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва".
— Нам поставлена задача вернуть крейсеру ход, речь о модернизации не идет, — рассказал ФлотПром источник на предприятии. Работы займут от шести до восьми месяцев.
Крейсер "Москва" не выходит в море с 2016 года, после возвращения из средиземноморского похода, где корабль прикрывал своими средствами ПВО авиабазу Хмеймим. После возвращения в Севастополь встал вопрос о дальнейшей судьбе крейсера, нуждающегося в модернизации. Рассматриваются варианты обновления бортовых систем в Крыму и на предприятии "Звездочка" в Северодвинске. Судя по подготовке крейсера к походу, модернизировать его будут в Северодвинске.
— Предприятие готово модернизировать крейсер в случае получения заказа и при наличии свободных стапельных мест, — рассказали на "Звездочке".
Если соответствующий контракт будет подписан, в 2019 году корабль отправится в Архангельскую область своим ходом.
"Москва" — головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант". Спущен на воду в 1982 году, участвовал в дальних походах в Индию и Латинскую Америку, в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. В 2015-м возглавил эскадру ВМФ России в Средиземном море. В январе 2016-го его сменил на боевом дежурстве ракетный крейсер "Варяг".
Главным оружием "Москвы" являются пусковые установки 16 противокорабельных крылатых ракет П-1000 "Вулкан". ПВО представлена комплексом С-300Ф "Форт" и ЗРК "Оса-М". Также корабль вооружен торпедными аппаратами и реактивными бомбометами. Водоизмещение крейсера 11,5 тысячи тонн, длина 186 метров, экипаж 510 человек.
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