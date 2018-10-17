На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа, который активировал сирены воздушной тревоги в Беер-Шеве — одном из крупнейших городов юга страны, сообщила армейская пресс-служба.
Сработавший среди ночи сигнал предписывал более 200 тысячам горожан в течение минуты укрыться в бомбоубежищах или иных защищенных помещениях.
"Зафиксирован один запуск из сектора Газа по израильской территории", — говорится в сообщении армии.
Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что военные проверяют информацию о падении реактивного снаряда в жилом массиве.
В прошлый раз палестинские боевики выпустили ракету по Беер-Шеве два месяца назад, а до этого не обстреливали его четыре года.
В последние дни премьер-министр и министр обороны Израиля говорят о необходимости нанесения "жестких ударов" по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе.