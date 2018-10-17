Ещё
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Израиля засекла пуск ракеты из сектора Газа 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа, который активировал сирены воздушной тревоги в Беер-Шеве — одном из крупнейших городов юга страны, сообщила армейская пресс-служба.
Сработавший среди ночи сигнал предписывал более 200 тысячам горожан в течение минуты укрыться в бомбоубежищах или иных защищенных помещениях.
"Зафиксирован один запуск из сектора Газа по израильской территории", — говорится в сообщении армии.
Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что военные проверяют информацию о падении реактивного снаряда в жилом массиве.
В прошлый раз палестинские боевики выпустили ракету по Беер-Шеве два месяца назад, а до этого не обстреливали его четыре года.
В последние дни премьер-министр и министр обороны Израиля говорят о необходимости нанесения "жестких ударов" по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе.
Последние новости
Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы Как умерший нигерийский принц оказался в российской глубинке
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине нашли нового страшного врага54
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине354
РФ жестко ответила на провокацию СЕ238
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня56
Турецкая церковь пошла против Константинополя428
Видео
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение