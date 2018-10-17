Воинственность без ресурсов

Как Киев усиливает напряжённость на Азовском и Чёрном морях

Киев обеспокоен развитием военной инфраструктуры РФ в Азово-Черноморском регионе. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на встрече с главой Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене. По его словам, Москва якобы рассматривает Украину как полигон для испытаний технологий, которые будет применять против Запада. При этом эксперты отмечают, что в качестве «полигона» Украину используют американцы — для отработки диверсионных действий против России. В то же время аналитики полагают, что ни США , ни страны НАТО не станут оказывать поддержку украинским ВМС, поскольку это приведёт к открытой конфронтации с Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил на встрече с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене о росте военного присутствия РФ в Азово-Черноморском регионе. Он посетовал на то, что Россия разворачивает военную инфраструктуру и усиливает армейскую группировку.

«Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая наше государство как испытательную площадку для технологий, которые затем используются против Европы и США», — сказал Турчинов.

Юкнявичене сообщила секретарю СНБО о том, что у стран-членов альянса присутствует понимание «агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире». Кроме того, глава ПА НАТО отметила, что «сильная Украина — это важный элемент европейской системы безопасности».

«У Киева нет ресурсов»

16 октября в интервью BBC командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал о том, что при поддержке Великобритании и США была разработана стратегия развития военно-морских сил до 2035 года. Как и Турчинов, он заявил, что Россия якобы использует против Киева «новые методы гибридной войны».

Воронченко обвинил Россию в ограничении свободы судоходства, попытке обанкротить порты Бердянска Мариуполя , а также в попытке посеять «социальную дестабилизацию» в южной части Украины. По его словам, РФ якобы создаёт «разветвлённую систему базирования», которая позволяет «оперативно контролировать большую часть Азовского моря».

Воронченко заявил, что ВМСУ ведут подготовку к различным вариантам развития событий, включая десантную операцию Черноморского флота. В случае обострения ситуации, как подчеркнул адмирал, украинский флот будет готов «применить силу». При этом он признал, что соотношение сил в регионе «один к двадцати» не в пользу Киева.

В сентябре СНБО поддержал предложение президента Петра Порошенко о создании группировки войск в Азовском море. В планах Минобороны Украины — строительство причального фронта, а в перспективе — полноценной военно-морской базы. На первоначальном этапе ВМСУ будет использовать существующую торговую инфраструктуру.

Основным пунктом базирования азовской группировки будет Бердянск. Остальные подразделения ВМСУ разместятся в Мариуполе и Геническе. В настоящее время усилия Киева направлены на укрепление береговой обороны и наращивание корабельного состава.

Как полагает Воронченко, ВМСУ могут похвастаться «мощной береговой составляющей», которая способна отражать атаку десанта и диверсионно-разведывательных сил противника. Однако самым главным недостатком украинского флота остаётся нехватка ракетных кораблей и минных тральщиков.

В настоящее время в боевой состав украинского флота входят фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Винница», средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», рейдовый тральщик «Геническ» и шесть бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М».

В конце сентября США передали Киеву списанные в 2017 году катера береговой охраны Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). В стадии достройки находятся два десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр».

Минобороны Украины ожидает, что в 2019-2020 годы будет заложен первый ракетный катер типа «Лань», который будет оснащён пусковой установкой для противокорабельных ракет «Нептун» (изготовлены на основе советской маловысотной ракеты X-35).

«У Киева нет ресурсов для строительства того, что на флоте называют кораблями. На Украине, кстати, этого не скрывают. Катера ВМСУ, которые перебрасываются в Азовское море, никакой опасности для России не представляют. Их боевой потенциал уместно сравнить лишь с муравьиными укусами», — сказал в беседе с RT военный обозреватель «Независимой газеты» Владимир Мухин.

Без заступничества США

Минобороны Украины надеется, что проекты по усилению флота поддержат страны — члены НАТО. Однако с 2014 года, помимо оказания консультационных услуг и передачи двух подержанных катеров, альянс не оказал ВМСУ какой-либо существенной помощи.

В большей степени Украина интересует Запад и, прежде всего, США как территория для размещения баз. Последние годы Соединённые Штаты наращивают военное присутствие в Николаевской и Одесской областях. В частности, с 2017 года в районе Очакова американцы ведут строительство военно-морского оперативного центра.

В беседе с RT украинский политолог Владимир Скачко обратил внимание на то, что объект вооружённых сил США расположился рядом с 73-м морским центром спецопераций ВМСУ, в чьи задачи входит проведение диверсионных акций. Кроме того, он отметил, что американские военнослужащие проводят частые тренировки на полигоне «Широкий лан», который также находится вблизи Очаково.

«Скорее всего, американцы вместе с украинским спецназом прорабатывают возможность проведения различных разведывательных и диверсионных операций. Конечно, Россия не может оставаться равнодушной к подобной деятельности вблизи своих рубежей. Тем более, что столкновения с украинскими диверсантами уже имели место в Крыму в августе 2016 года», — напомнил Скачко.

По словам политолога, США рассматривают Украину как полигон для отработки антироссийских действий. Также Вашингтон устраивает роль Киева в качестве постоянного раздражителя Российской Федерации. При этом Соединённые Штаты не собираются оказывать ВМСУ серьёзной безвозмездной помощи.

Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Мухин. Эксперт убеждён, что Украина не может рассчитывать на поддержку США в Азовско-Черноморском регионе. По его словам, Пентагон не отважится на открытое противостояние с Москвой, но продолжит отправлять в украинские порты эсминцы, а к границам РФ — беспилотники и самолёты-разведчики.