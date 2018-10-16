ВМС Украины пригрозили России применением силы

Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пригрозил применением силы со стороны Киева в случае «обострений» в Азовском и Черном морях.

«То, что делают корабли ФСБ и Черноморского флота РФ по остановке и ухода судов, действительно, не является противоправным. Мы то же самое можем делать», — заявил Воронченко в интервью «Би-би-си Украина».

При этом он назвал действия ЧФ «грязными» и пригрозил в случае «обострения» применить силу. «Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла», — заявил Воронченко.

Соотношение сил Украины и России в Азовском море он оценил как «один к двадцати». Однако Воронченко уверен, что украинцы «даже малыми силами на море способны выполнять соответствующий перечень задач».