Ещё
ВМС Украины пригрозили России применением силы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВМС Украины пригрозили России применением силы 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пригрозил применением силы со стороны Киева в случае «обострений» в Азовском и Черном морях.
«То, что делают корабли ФСБ и Черноморского флота РФ по остановке и ухода судов, действительно, не является противоправным. Мы то же самое можем делать», — заявил Воронченко в интервью «Би-би-си Украина».
При этом он назвал действия ЧФ «грязными» и пригрозил в случае «обострения» применить силу. «Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла», — заявил Воронченко.
Соотношение сил Украины и России в Азовском море он оценил как «один к двадцати». Однако Воронченко уверен, что украинцы «даже малыми силами на море способны выполнять соответствующий перечень задач».
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко также заявил о «готовности к обороне» от России на азовском побережье.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ураган «Майкл» повредил десяток американских истребителей F-22 Ярош объявил об уходе нацбатальонов с передовой Минобороны запланировало использовать американские спутники для связи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба32
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем249
В Кремле отреагировали на церковный конфликт236
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине249
Россияне ответили на угрозы Порошенко175
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
04:08
В Кремле отреагировали на церковный конфликт
Политика
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
01:15
Асаду подарили «вежливых людей»
Политика Ближний Восток
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение