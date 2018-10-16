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На Украине провели учебный бой между Су-27 и F-15
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На Украине провели учебный бой между Су-27 и F-15 

РИА Новости + ещё 7 53 минуты назад
На Украине подвели итоги условного боя между Су-27 и F-15 в рамках авиационных учений "Чистое небо — 2018".
Многоцелевой истребитель четвёртого поколения Су-27, стоящий на вооружении ВСУ, на дистанции от 1 до 1,5 километров показал себя лучше, чем F-15C Eagle Национальной гвардии США. Видео обнародовало "Военное телевидение Украины".
С обеих сторон в маневрах были задействованы группы по 4-5 самолетов.
Старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой рассказал, что Су-27 вышел победителем из воздушного боя за счет большей маневренности. Этого удалось добиться благодаря лучшей "механизации", установленной на самолете.
Авиационные учения "Чистое небо — 2018" проходят в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября. Наряду с Украиной в них принимают участие страны-члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.
Советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Одним из главных конструкторов истребителя и некоторых его модификаций был Герой Российской Федерации Михаил Симонов.
Первый полет Су-27 совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске на Амуре. В 1984 году истребитель приняли на вооружение Советской Армии.
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