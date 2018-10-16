В Британии спрогнозировали расширение влияния РФ в мире

В Минобороны Британии спрогнозировали расширение влияния России в мире

Минобороны Великобритании ожидает расширения влияния России на международной арене в течение ближайшего десятилетия, заявляется в докладе ведомства.

Опубликованная в понедельник вечером дополненная версия доклада Global Strategic Trends, ставшая уже шестой по счету, призвана дополнить национальную оборонную стратегию, положения которой были разработаны три года назад. Доклад должен стать руководством для британского правительства по "пресечению создания новых рисков". Часть доклада посвящена России.

"Российское присутствие на международной арене может расшириться, в частности, в Арктике, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Для расширения влияния Россия может устанавливать новые отношения и готовить основу (для будущего сотрудничества). На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 60% продаж российских вооружений, и поэтому этот регион останется приоритетным для российской оборонной промышленности", — говорится в полученном РИА Новости докладе.

В нем отмечается, что "в то время как РФ ищет возможности углубления торговых и оборонных связей с Китаем, она может расширить контакты с другими региональными державами, договорившись о проектах в Юго-Восточной Азии, поддерживая военные связи с Индией и установив новые контакты с Пакистаном".

Авторы документа считают, что в Евразии Россия не изменит в ближайшее время принципы, в соответствии с которыми проводит внешнюю политику.

"Ядро приоритетов российской внешней политики, возможно, сохранится в большей части неизменным… и регион Евразии останется в российском стратегическом мышлении доминирующим. Опасения России относительно ее территориальной целостности и даже выживания как нации продолжат порождать экспансии и попытки оказывать давление и влияние на страны, которые являются соседями РФ", — утверждается в документе.

Вместе с тем авторы доклада считают, что оборонные инициативы России будут сдерживаться внутренними факторам, в частности, нехваткой призывников для вооруженных сил.

"Российские военные амбиции могут быть блокированы нехваткой рекрутов. В следующие пять лет численность молодежи в России упадет до менее чем 25 миллионов человек и продолжит снижаться. Это, а также влияние факторов, связанных с системой здравоохранения, может наложить ограничение на традиционные планы РФ иметь вооруженные силы численностью в миллион человек. Решение нанимать на службу в войска иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет может вызвать некоторые споры", — говорится в документе.

В целом, утверждается в докладе, в России в ближайшее время сохранится существующая модель госуправления.