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«За упокой». Жириновский дал названия новым ракетам
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Жириновский предложил назвать новые российские ракеты «За упокой» или «Адская карусель» 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил несколько названий нового российского вооружения, которое в будущем сможет «закрыть от полётов небо в любой страны».
«Конечно, у нас уже есть секретные виды вооружений, параметры которых широкой публике неизвестны. Более того, скоро будут появляться новые ракеты и системы. Они будут способны закрыть от полетов небо любой страны… Или напротив — нанести неожиданный удар в любой точке Земли, минуя чужие системы обороны», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
В качестве своих названий он предложил: «Сокрушение» или «Всесокрушающий», «Без пощады», «Молниеносный», «За упокой», «Адская карусель», «Неумолимый», «Ангел смерти», «Глас Сатаны» или «Геенна огненная». Можно назвать ракету и «ВВЖ».
Ранее Жириновский заявил, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-500, С-600 и С-700.
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