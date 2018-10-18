Москва отказалась пропустить корабли НАТО в Азовское море

Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море

По словам Лаврова, устроить учения альянса в Азовском море хочет Украина , но по закону сделать это не выйдет. Министр пояснил, что договор России и Украины требует согласия обеих стран на проход по Азовскому морю военных кораблей.

По словам главы МИД, поведение НАТО у границ России — наращивание вооружений, планы по модернизации транспортной структуры — является провокационным.

Лавров отметил, что в отличие от НАТО Россия и Китай проводили совместные учения не рядом с западными странами, а посреди Сибири.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о планах провести делимитацию линии госграницы между Россией и Украиной в Азовском море. Делимитация означает проведение и нанесение госграницы на карту в соответствии с заключенным договором.

По словам Климкина, сейчас Украина пытается уговорить своих зарубежных партнеров «политически и юридически» признать Азовское море обычным территориальным морем.

В 2003 году Россия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.

В документе сказано, что военные корабли третьих стран могут заходить в Азовское море, если они направляются в порт одной из сторон, но только по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.