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Москва отказалась пропустить корабли НАТО в Азовское море
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Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море 

Рамблер + ещё 44 2 часа назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что корабли НАТО не смогут провести учения в Азовском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью министра RT France, Paris Match и Le Figaro.
По словам Лаврова, устроить учения альянса в Азовском море хочет Украина, но по закону сделать это не выйдет. Министр пояснил, что договор России и Украины требует согласия обеих стран на проход по Азовскому морю военных кораблей.
По словам главы МИД, поведение НАТО у границ России — наращивание вооружений, планы по модернизации транспортной структуры — является провокационным.
Лавров отметил, что в отличие от НАТО Россия и Китай проводили совместные учения не рядом с западными странами, а посреди Сибири.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о планах провести делимитацию линии госграницы между Россией и Украиной в Азовском море. Делимитация означает проведение и нанесение госграницы на карту в соответствии с заключенным договором.
По словам Климкина, сейчас Украина пытается уговорить своих зарубежных партнеров «политически и юридически» признать Азовское море обычным территориальным морем.
В 2003 году Россия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.
В документе сказано, что военные корабли третьих стран могут заходить в Азовское море, если они направляются в порт одной из сторон, но только по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.
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