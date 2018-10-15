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Самолет ВВС Австралии едва не повторил катастрофу «9/11»
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Самолет ВВС Австралии едва не повторил катастрофу «9/11» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
Военный грузовой самолет Boeing C-17 Globemaster, принадлежащий австралийским Военно-воздушным силам, до смерти напугал своими маневрами жителей и офисных работников города Брисбен.
Транспортник показывал элементы сложного пилотажа прямо в черте двухмиллионного города. Тяжелый самолет пролетал на расстоянии нескольких сот метров от небоскребов и офисных зданий.
"Когда гигантский борт летел к небоскребам, зрители окрестили его "9/11", по аналогии с трагедией 11 сентября в США. Самолет взмывал вверх в последние секунды: казалось, что столкновения со зданиями ему удалось избегать лишь чудом", — пишет издание Daily Mail.
В итоге социальные сети Австралии наполнились гневными комментариями напуганных очевидцев авиашоу.
Кроме тяжелого грузового самолета в авиашоу приняли участие ударные и транспортные вертолеты, а также истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet. По словам представителя Королевских военно-воздушных сил Австралии, все полеты были тщательно отрепетированы и не представляли опасности.
Однако, нельзя исключать фактора внештатной ситуации. Так в июле 2002 года на Украине во время авиашоу истребитель Су-27УБ врезался в толпу зрителей. Погибли 77 человек (из них 28 детей), пострадавшими признаны 543 человека.
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