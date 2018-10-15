Названы сроки появления С-700

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Эксперт назвал примерные сроки появления ЗРК С-700 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о преемнике зенитных ракетных систем С-500, которые еще даже не вышли на серийное производство, встанет не раньше, чем через пять-десять лет, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что на вооружении ВС РФ стоят якобы не только системы С-300 и С-400, но и С-500, С-600 и С-700. Последняя, по словам политика, "может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух".
"С-500 только выходит на создание серийного производства. Понятное дело, должна пройти определенная временная отметка, его эксплуатация в войсках. Например, отметка в пять-десять лет. После этого могут быть пересмотрены планы по воздушно-космической обороне, то есть комплектование составов комплексов, размещение. И, может быть, тогда встанет вопрос о каком-то новом комплексе", — сказал Леонков РИА Новости в понедельник.
В любом случае, по мнению собеседника агентства, такие комплексы, как С-700, появятся лишь "в далекой перспективе, если вообще появятся". Возможно, считает он, они "будут по-другому называться, или появится что-то другое".
По его словам, все зенитные ракетные комплексы создавались в России в определенной последовательности: С-75, С-125, С-200, С-300 и С-400, а также С-500, работа над которым находится на завершающей стадии.
Как напомнил Леонков, за время развития комплекса С-300, принятого на вооружение в 1978 году, появилось несколько модификаций. На самых поздних из них стоят усовершенствованные РЛС и новые ракеты, которые "стали летать быстрее, попадать точнее". Эксперт считает, что примерно по этому же пути идут и создатели С-500.
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