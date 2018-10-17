Названы сроки поставок С-400 в Индию

Первые поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 начнутся в течение двух лет, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев «Интерфаксу» в среду.
«Это же растянуто по времени. Контракт с точки зрения объема достаточно большой», — пояснил Шугаев.
Владимир Путин и Нарендра Моди 5 октября подписали контракт на поставку Дели новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-400. Как ранее сообщали ранее в Кремле, речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 «Триумф», сумма сделки превышает $5 млрд