Названы сроки поставок С-400 в Индию

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Поставки С-400 в Индию начнутся в течение двух лет 

BFM.RU + ещё 10 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Первые поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 начнутся в течение двух лет, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев «Интерфаксу» в среду.
«Это же растянуто по времени. Контракт с точки зрения объема достаточно большой», — пояснил Шугаев.
Владимир Путин и Нарендра Моди 5 октября подписали контракт на поставку Дели новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-400. Как ранее сообщали ранее в Кремле, речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 «Триумф», сумма сделки превышает $5 млрд
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