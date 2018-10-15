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США передали Украине наступательное оружие
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Трамп проговорился о подготовке нового витка конфликта в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп признался, что США передали Украине наступательное оружие. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.
Трамп возразил на утверждение, что он не относится жестко к президенту России Владимиру Путину.
«Именно я дал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы [Javelin]. Мой предшественник не пошел на такой шаг», — указал американский лидер.
Ранее в США и на Украине утверждали, что Киев получает от Запада летальное оружие исключительно оборонительного характера. Сегодняшнее заявление Трампа стало первым официальным заявлением, утверждающим обратное.
О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно 30 апреля. Порошенко 22 мая сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России.
В начале мая заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что США запретили Киеву использовать полученные Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.
В конце сентября сообщалось, что Конгресс США одобрил выделение Украине в 2019 году военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов.
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