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Жириновский проговорился о «последней системе ПВО»
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Жириновский проговорился о «закрывающей всю планету» С-700 

Lenta.ru 59 минут назад
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 11 октября заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700.
Он заговорил о дипломатических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.
Его заявление встретили смехом и шутками, в частности ведущий программы Владимир Соловьев посоветовал депутату «случайно не выдать все секреты, а то вдруг вы расскажете о страшной системе С-1500». «Последняя пока С-700», — парировал лидер либерал-демократов.
«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — заключил Жириновский.
В настоящее время самой передовой зенитной ракетной системой на вооружении России является С-400 («Триумф»), позволяющая уничтожать все существующие средства нападения с воздуха и из космоса в радиусе 400 километров. Также разрабатывается комплекс нового поколения С-500 («Прометей»), ракета которого в ходе испытаний, по данным источников в американской разведке, поразила цель, пролетев 481 километр. О создании комплексов С-600 и С-700 ничего неизвестно.
В 1990-х Жириновский заявлял о существовании сверхсекретного оружия под названием «Элиптон», в ходе испытаний которого якобы погибли 12 боснийских солдат.
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