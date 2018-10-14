Во Львове прошел марш украинских военных и техники

Более 1 тысячи украинских военных и 50 единиц боевой техники прошли по центральному проспекту Львова в День защитника Украины , сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны

"Сегодня, 14 октября, по центральному проспекту города Львова шагали более тысячи украинских воинов. Так во Львове отметили День защитника Украины, День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, отдельный парадный расчет был у женщин-военнослужащих, подавляющее большинство которых получили боевой опыт во время военной операции в Донбассе.

"Завершающим аккордом марша защитников стало прохождение 50 единиц боевой техники украинской армии", — говорится в сообщении.