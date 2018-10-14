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Во Львове прошел марш украинских военных и техники
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Во Львове прошел марш украинских военных и техники 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 1 тысячи украинских военных и 50 единиц боевой техники прошли по центральному проспекту Львова в День защитника Украины, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны.
"Сегодня, 14 октября, по центральному проспекту города Львова шагали более тысячи украинских воинов. Так во Львове отметили День защитника Украины, День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, отдельный парадный расчет был у женщин-военнослужащих, подавляющее большинство которых получили боевой опыт во время военной операции в Донбассе.
"Завершающим аккордом марша защитников стало прохождение 50 единиц боевой техники украинской армии", — говорится в сообщении.
Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню Советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника Отечества.
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