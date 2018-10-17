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Невидимая смерть: кадры виртуозной работы российских снайперов 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Впечатляющая маскировка и прицельная стрельба в дневное и ночное время — снайперы ЮВО провели учения в горах Южной Осетии.
Минобороны опубликовало кадры учений снайперов российской военной базы ЮВО в составе малых разведывательных групп. Как сообщили в ведомстве, учения прошли в горах Южной Осетии в рамках проведения сдачи итоговой проверки за 2018 учебный год.
Разведчиков разделили на две группы, одна из которых имитировала «противника» на замаскированных позициях, тогда как другая должна была обнаружить и уничтожить «врага».
Снайперы отработали маскировку, ведение огня из засады и даже применение приемов рукопашного боя с использованием подручных средств, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
«Также снайперы выполнили задачи в ночное время с применением ночных прицелов», — добавил Астафьев.
В пресс-службе отметили, что при сдаче итоговой проверки особое внимание уделяется индивидуальной подготовке разведчиков, а также выработке у них навыков выполнения боевых задач в горах.
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