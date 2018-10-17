Невидимая смерть: кадры виртуозной работы российских снайперов

Впечатляющая маскировка и прицельная стрельба в дневное и ночное время — снайперы ЮВО провели учения в горах Южной Осетии

Минобороны опубликовало кадры учений снайперов российской военной базы ЮВО в составе малых разведывательных групп. Как сообщили в ведомстве, учения прошли в горах Южной Осетии в рамках проведения сдачи итоговой проверки за 2018 учебный год.

Разведчиков разделили на две группы, одна из которых имитировала «противника» на замаскированных позициях, тогда как другая должна была обнаружить и уничтожить «врага».

Снайперы отработали маскировку, ведение огня из засады и даже применение приемов рукопашного боя с использованием подручных средств, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

«Также снайперы выполнили задачи в ночное время с применением ночных прицелов», — добавил Астафьев.

В пресс-службе отметили, что при сдаче итоговой проверки особое внимание уделяется индивидуальной подготовке разведчиков, а также выработке у них навыков выполнения боевых задач в горах.