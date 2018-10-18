Американские военные готовятся к войне

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Military Times: военные США не исключили скорого начала крупной войны 

Газета.ру + ещё 15 33 минуты назад
Около 46% американских военнослужащих не исключают начала крупного военного столкновения уже в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Military Times.
По данным издания, двумя годами ранее скорое начало войны допускали лишь 5% опрошенных военных в США.
Также сообщается, что 50% не верят в возможность крупного военного конфликта в ближайшие годы, а 4% воздержались от ответа.
Как отмечается, главной угрозой Соединенных Штатам респонденты считают Китай и Россию. Причем если в 2017 году Москву считали опасной 53%, то в текущем году их число возросло до 71%, а число опасающихся Китая выросло на четверть — до 69%.
В ходе исследования 20 сентября-2 октября были опрошены 800 человек.
«Аль-Каида», «Исламское государство» — террористические организации, запрещенные в ряде стран, в том числе и в России.
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