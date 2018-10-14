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Украинских ветеранов поздравили клипом с ополченцами
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Украинских ветеранов войны на Донбассе поздравили клипом с ополченцами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
В Сумской области ветеранов боевых действий в Донбассе поздравили роликом, на котором запечатлены ополченцы, лидеры самопровозглашенных республик и пленные украинские солдаты, об этом сообщает ТСН.
Инцидент произошел в Конотопе во время торжеств, приуроченных ко Дню защитника Украины, на которых присутствовали около полутысячи ветеранов боевых действий в Донбассе, а также полицейские и действующие военнослужащие.
"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", — рассказал в эфире передачи один из участников мероприятия.
Концерт, как сообщается, организовало местное управление культуры, при этом его руководитель не смог объяснить недоразумение с видео.
В свою очередь директор Дома культуры, который обеспечивал видеосопровождение номеров на концерте, объяснил инцидент техническим сбоем программы и невнимательностью монтажеров.
На данный момент расследованием инцидента занимаются полиция и СБУ.
На Украине в последние годы множатся проблемы, связанные с бывшими участниками боевых действий на Донбассе. Так, после возвращения к обычной жизни многие из них сталкиваются с целым спектром социальных и бытовых проблем. Масштабные программы поддержки ветеранов, объявленные киевскими властями, до сих пор работают плохо.
При этом бывшие участники так называемой "антитеррористической операции" часто фигурируют в криминальных сводках.
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