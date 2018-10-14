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В США открестились от использования страшного оружия
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Пентагон отказался раскрывать информацию о применении боеприпасов в САР 

360tv.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Коалиция США не стала раскрывать, какие боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Пентагона.
В оборонном ведомстве США рассказали, что «коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях».
Тем не менее, собеседник агентства подчеркнул, что каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения и для соответствия правилам ведения войны.
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