В США открестились от использования страшного оружия

Пентагон отказался раскрывать информацию о применении боеприпасов в САР

Коалиция США не стала раскрывать, какие боеприпасы применяются в Сирии , но они соответствуют международным нормам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Пентагона.

оборонном ведомстве США рассказали, что «коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях».

Тем не менее, собеседник агентства подчеркнул, что каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения и для соответствия правилам ведения войны.