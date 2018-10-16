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На Украине подсчитали небоевые потери в Донбассе
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На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ на Донбассе 

РИА Новости + ещё 11 58 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Почти 900 украинских военных погибли в результате небоевых потерь, а именно самоубийств или умышленных убийств, с начала военных действий в 2014 году в Донбассе, сообщил во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Проанализировав состояние небоевых потерь за период боевых действий, то есть в период с 2014 по 2018 год, мы столкнулись с ужасной статистикой… Почти 900 украинских военных погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. Это ужасные потери", — сказал Матиос в эфире телеканала "112. Украина".
По словам Матиоса, причинами этого являются лишь посттравматические расстройства, поскольку "человеческая психика не справляется с последствиями войны и с теми предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности".
"На всю армию у нас сейчас официально есть 300 психологов, которые имеют соответствующее образование. Но почти на 400 тысяч военных в государстве — это мизер. И военная психиатрия, и военная психология как инструмент преодоления посттравматических расстройств у нас сейчас находится в зачаточном состоянии", — добавил прокурор.
Он сообщил, что военная прокуратура начала проводить бесплатные учебные курсы для военных психологов, к семинарам будут привлекать иностранных специалистов.
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