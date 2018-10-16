На Украине подсчитали небоевые потери в Донбассе

На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ на Донбассе

Анатолий Матиос. Почти 900 украинских военных погибли в результате небоевых потерь, а именно самоубийств или умышленных убийств, с начала военных действий в 2014 году в Донбассе, сообщил во вторник главный военный прокурор Украины

"Проанализировав состояние небоевых потерь за период боевых действий, то есть в период с 2014 по 2018 год, мы столкнулись с ужасной статистикой… Почти 900 украинских военных погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. Это ужасные потери", — сказал Матиос в эфире телеканала "112. Украина".

По словам Матиоса, причинами этого являются лишь посттравматические расстройства, поскольку "человеческая психика не справляется с последствиями войны и с теми предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности".

"На всю армию у нас сейчас официально есть 300 психологов, которые имеют соответствующее образование. Но почти на 400 тысяч военных в государстве — это мизер. И военная психиатрия, и военная психология как инструмент преодоления посттравматических расстройств у нас сейчас находится в зачаточном состоянии", — добавил прокурор.

Он сообщил, что военная прокуратура начала проводить бесплатные учебные курсы для военных психологов, к семинарам будут привлекать иностранных специалистов.